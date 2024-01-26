Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'da Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulları öğrencileri, topluma okuma alışkanlığı kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla şehrin işlek caddelerinde kitap okuma etkinliği düzenledi.

TMV Kamerun ülke temsilcisi Emrah Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TMV okulları, faaliyet gösterdiği ülkelerde yalnızca akademik başarılarıyla değil sosyal sorumluk ve toplumsal gelişimi desteklemeleri yönüyle de örnek okullar olma vizyonuyla hareket etmektedir." ifadelerini kullandı.

Küçük, toplumsal farkındalık projesi kapsamında TMV'nin Yaounde'de bulunan okullarındaki öğrencilerin, şehrin önemli geçiş noktalarında topluca kitap okuyarak, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

TMV'nin Yaounde'deki Nkolfoulou Okulu Müdürü Fırat Karaboğa ise, etkinliğe yoğun ilgi gösteren Kamerunluların TMV okullarına, ülke toplumunun gelişimi konusundaki hassasiyetleri için memnuniyetlerini aktardıklarını söyledi.

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini engelleme çalışmaları kapsamında Kamerun'da 2018'de Türkiye Maarif Vakfına devredilen okullar, nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken başarısıyla da Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor.

Kamerun'da FETÖ'den devralınan 6 okul, altyapı ve teknolojilerinin yenilenmesinin ardından TMV bünyesinde hizmet veriyor.