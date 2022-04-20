Türkiye Maarif Vakfı heyeti, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti - Haberler

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Türkiye Maarif Vakfı heyeti, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye Maarif Vakfı heyeti, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türkiye Maarif Vakfı heyetiyle bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türkiye Maarif Vakfı heyetiyle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri Hasan Pehlivan, Oğuz Kartav ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Ziyarette, uluslararası alandaki öğrenci temini, yurt dışı eğitim fuarları, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı organizasyonları ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

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