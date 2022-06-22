Türkiye Maarif Vakfı Belçika'da faaliyetlerini genişletiyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Belçika Temsilcisi Zeynep Bilgin Eraslan, Vakfın iki yıldır Belçika'daki çocukların akademik başarılarını destekleyerek başarılı sonuçlar aldığını, ülkenin farklı şehirlerinde de faaliyet göstermeyi hedeflediğini söyledi.

TMV, Belçika'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı dönemindeki faaliyetlerinin kapanışı için program düzenledi.

Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Vakfın Gent kentindeki ofisinde yapılan programda öğrencilere başarı sertifikalarını verdi.

Kesmen, Türkiye Maarif Vakfı'nın Belçika'nın Flaman bölgesinde son dönemde artan Türkçe ve Türk kültürü ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Vakfın, özellikle Gent gibi Türk nüfusunun yoğun bulunduğu bir bölgede kuruluşundan itibaren çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiğini ifade eden Kesmen, TMV'nin büyük başarılara imza atıldığını vurguladı.

İlk mezuniyet töreni

TMV Belçika Temsilcisi Eraslan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıla yakın süredir başkent Brüksel ve Gent'te ofislerinin bulunduğunu söyledi.

Gent'te iki yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Eraslan, ilk defa mezuniyet töreni düzenlediklerini dile getirdi.

Brüksel'de yaz okulu açılacak

Bundan sonraki yıllarda yaz dönemini de değerlendirmek istediklerini ifade eden Eraslan, Brüksel'de bu yaz okul açacaklarını belirtti.

Eraslan, şunları aktardı:

"Asıl amacımız çocukların akademik başarılarına katkı sunmak. Eğitim merkezlerimizdeki uzman kadromuzla takviye dersler veriyoruz. Okullarda da öğretmenlik yapan profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Çocuğun eksiğini görüp müdahale ediyorlar. Zaten çocukların başarılarını çok kısa sürede görüyoruz, sonuçları alıyoruz."

Eraslan, Belçika'nın farklı şehirlerinde de faaliyet göstermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı, yaşları 6 ila 18 olan çocukların dil gelişimlerini de destekliyor. Başta Türkçe olmak üzere, İngilizce, Flamanca ve Fransızca dersler veriliyor.