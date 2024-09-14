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Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da 46. Okulunu Açtı

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde 46. okulunu açarak eğitim faaliyetlerini genişletiyor. Törende TMV yetkilileri, Afganistan ve Türkiye arasındaki kültürel bağların önemine vurgu yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ncı okulunu faaliyete geçirdi.

Nangerhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'daki TMV Afgan-Türk Okulları yerleşkesinde düzenlenen törene TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, eski AK Parti Milletvekili Mustafa İsen, TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir ve Afganistan geçici hükümeti Nangerhar yerel yetkilileri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, burada yaptığı konuşmada, TMV'in 54 ülkede 480 eğitim kurumuyla faaliyet gösteren küresel bir organizasyon olduğunu, bu kurumlarda 55 bin öğrencinin eğitim aldığını ve 9 bin eğitim personelinin çalıştığını aktardı.

Afganistan ve Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürel bağları bulunduğunu kaydeden Türkben, bu nedenle TMV'nin buradaki faaliyetlerinin kendileri açısından özel öneminin bulunduğunu kaydetti.

TMV mezunu öğrencilerin ülkeleri Afganistan'a hizmet ettiğini belirten Türkben, "Biz okul öncesinden itibaren, ilkokul çağlarından itibaren çocuklarımıza hürmet, merhamet, muhabbet ve adalet duygularıyla yetişmelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TMV, Afganistan'ın geleceğini inşa ediyor

TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur ise yetiştirdikleri öğrenciler ile Afganistan'ın geleceğini inşa ettiklerini kaydetti.

Afgan ailelerin TMV okullarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tukur, TMV olarak bütün dünyada olduğu gibi Afganistan'da da sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Tukur, Afgan ailelere hitaben, "Sizler küçücük çocuklarınızı bizlere emanet ediyorsunuz, bizler sizlerin çocuklarınızın ruh ve zihin dünyalarını inşa ederken aynı zamanda Afganistan'ın da geleceğini inşa ettiğimizin farkındayız." dedi.

AA muhabirine konuşan velilerden Nasihullah Şahid, TMV okullarının sağladığı kaliteli eğitim nedeniyle ortaokul birinci sınıf öğrencisi çocuğunun, burada eğitim almasını istediğini kaydetti.

Şahid, "Öğrencilere iyi eğitim verdiğini gördük. İnsanların görüşleri olumlu, biz de gördük. Diğer okullara göre öğrencilerle ilgileri de eğitimi de daha iyi." diye konuştu.

Duaların ardından Afgan-Türk Maarif Okulları Celalabad İlkokulu'nun açılışı yapıldı.

TMV'nin Afganistan genelinde 16 kampüste 7 anaokulu, 9 ilkokulu, 15 ortaokulu ve 15 lisesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel

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