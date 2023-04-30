Türkiye Maarif Ajansı, Kırgız öğrencileri fuarda Türk üniversiteleriyle buluşturdu

Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Maarif Ajansı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda Alanya Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi olmak üzere 12 üniversite stant açtı.

Fuarın açılış kurdelesini Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın yanı sıra protokol üyeleri kesti.

Büyükelçi Doğan, yaptığı konuşmada, Türk üniversitelerinin tanıtılmasından duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye, eğitim bakımından cazibesi yüksek, başarılı öğrenciler yetiştiren ve akademik çalışmalar bağlamında dünyada önemli bir yere gelmiş ülke konumundadır." dedi.

Öğrencileri Türkiye'de öğrenim görmeye teşvik ettiklerini belirten Doğan, Türkiye'den dönecek öğrencilerin ülkelerine hizmet edeceklerinin altını çizdi.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özkan da Türkiye'nin yabancı ülkelerle özellikle uluslararası öğrenci değişiminde ve her türlü eğitim işbirliği konusunda ana aktörlerden birisi olmasını istediklerini vurguladı.

Maarif Ajansı aracılığıyla öğrencilerin Türkiye'ye gelmesine vesile olmaya çalıştıklarına dikkati çeken Özkan, Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katılan üniversitelerin temsilcilerine teşekkür etti.

Stantlarda öğrenci adaylarını bilgilendiren görevliler, üniversitelerinin avantajlarını anlattı ve öğrencilere tanıtım broşürü ve çeşitli hediyeler verdi.