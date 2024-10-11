Türkiye, Lübnan'a Yardım Göndermeye Devam Ediyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının artmasıyla Türkiye'nin Lübnan'a insani yardım sağladığını açıkladı. Bakan Hakan Fidan, yola çıkan gemilerin Lübnan'daki vatandaşları tahliye ederek Mersin'e döndüğünü duyurdu.
MERSİN, 11 Ekim (Xinhua) -- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasıyla Türkiye'nin Lübnan'a yardım sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada " Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.