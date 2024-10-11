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Türkiye, Lübnan'a Yardım Göndermeye Devam Ediyor

Türkiye, Lübnan'a Yardım Göndermeye Devam Ediyor
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının artmasıyla Türkiye'nin Lübnan'a insani yardım sağladığını açıkladı. Bakan Hakan Fidan, yola çıkan gemilerin Lübnan'daki vatandaşları tahliye ederek Mersin'e döndüğünü duyurdu.

MERSİN, 11 Ekim (Xinhua) -- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasıyla Türkiye'nin Lübnan'a yardım sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada " Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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