Türkiye, Lübnan'a Yardım Göndermeye Devam Ediyor

MERSİN, 11 Ekim (Xinhua) -- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasıyla Türkiye'nin Lübnan'a yardım sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada " Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.