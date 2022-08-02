Türkiye Lübnan'a 90 ton tıbbi malzeme ve ilaç hibe etti

Türkiye, ekonomik açıdan zor bir süreçten geçen Lübnan'a 90 ton tıbbi malzeme ve ilaç yardımında bulundu.

Türkiye'den gelen tıbbi yardımın Lübnanlı yetkililere teslimi dolayısıyla Lübnan Üniversitesi İlaç Deposu'nda düzenlenen törene Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abyad, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın katıldı.

Törende Türk halkı ve hükümetine teşekkür eden Bakan Abyad, "Bu Türkiye'nin Lübnan halkına ve hükümetine sunmuş olduğu ilk yardım değildir." hatırlatmasında bulundu.

Türkiye tarafından 2010'da Sayda kentinde inşa edilen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle hizmete giremeyen Türk Hastanesi'nin durumuna değinen Abyad, "Türkiye tarafından Sayda kentinde 20 milyon dolardan fazla bir bütçe ile inşa edinen hastanenin bir kısmı eylül ayında hizmete girecektir." ifadelerini kullandı.

Hastanenin inşa edilmesinden dolayı Türkiye'ye ayrıca teşekkür eden Abyad, Türkiye'nin Lübnan halkına yönelik yardımlarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi Ulusoy da Türkiye tarafından Lübnan hükümetine hibe edilen insani yardımın sunulması vesilesiyle bu törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Lübnan halkının yanında olduğumuzu gösteren somut adımlardan biri de bu yardımdır. Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin şubatta Ankara'yı ziyaret etmesinden sonra Lübnan hükümeti ve halkına yardımlarımız hız kazanmaya başladı." diye konuştu.

Ulusoy, "Bu kapsamda 90 tonluk tıbbi malzeme ve ilacı içeren yardımı Lübnan Sağlık Bakanlığına teslim ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Ulusoy, sunulan tıbbi yardımların travma ve yanık vakaların tedavisinde önemli bir hastane konumundaki Türk Hastanesi'nin en kısa zamanda hizmete girmesi için gösterilen çabalara yardımcı olmasını temenni etti.