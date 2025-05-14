Türkiye, Libya'da Kalıcı Ateşkes Çağrısı Yaptı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Libya'nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Trablus ve mücavirindeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır" ifadeleri yer aldı.