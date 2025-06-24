Türkiye, Lahey'deki NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayi Ticareti Önündeki Bariyerlerin Kaldırılması Beklentisini Dile Getirecek

(ANKARA) - NATO üyesi ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarının bir araya geleceği Lahey'deki Zirve'de Türkiye, 2023 Vilnius ve 2024 Washington Zirvelerinde alınan kararlarla uyumlu olarak müttefikler arasındaki savunma sanayi ticareti önündeki bariyerlerin şartsız şekilde kaldırılması beklentisini ifade edecek. Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma ve güvenlik gayretlerinde AB üyesi olmayan Avrupalı Müttefiklerin katılımına imkan verecek şekilde daha stratejik ve vizyoner bir bakış açısı geliştirmesi zaruretini vurgulaması bekleniyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak ve iki gün sürecek olan NATO Liderler Zirvesi bugün başlıyor. NATO üyesi ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları, ABD'nin de dahil olduğu İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının devam ettiği ve İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılarının sürdüğü bir ortamda Lahey'de bir araya gelecek. Transatlantik ilişkilerdeki gelişmelerin ve Ukrayna savaşının Avrupa güvenliğinin geleceğine etkilerinin tartışıldığı bir ortamda yapılan Zirve'nin ana gündemini Müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları yönünde alacakları karar ve Avrupa güvenliğinde daha adil bir külfet paylaşımı sağlanması hususları teşkil edecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bu doğrultuda Zirve'de Müttefiklerin savunma harcamalarının 2035 yılına kadar GSYİH'lerinin toplamda yüzde 5'ine yükseltilmesine karar verilmesinin beklendiğini belirtti. Zirve'de ayrıca Avrupa-Atlantik bölgesi genelinde savunma sanayi üretim kapasitesinin artırılması ve bu yönde Müttefikler arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanları da gündemde olacak. Ukrayna konusunun da ele alınacağı Zirve'de genel durum değerlendirmesinin yanı sıra Müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik destek taahhütlerini teyit etmeleri bekleniyor.

Yetkili, Türkiye'nin Zirve'de, savunma harcamalarının artırılmasının beklendiği mevcut güvenlik ortamında, 2023 Vilnius ve 2024 Washington Zirvelerinde alınan kararlarla da uyumlu olarak, Müttefikler arasındaki savunma sanayi ticareti önündeki bariyerlerin şartsız şekilde kaldırılması beklentisinin dile getireceğini belirtti. İttifaka yönelik iki ana tehditten biri olan terörizmle mücadelede NATO'nun rolünün güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılacak Zirve'de, Türkiye'nin AB'nin, savunma ve güvenlik gayretlerinde AB üyesi olmayan Avrupalı Müttefiklerin katılımına da imkan verecek şekilde daha stratejik ve vizyoner bir bakış açısı geliştirmesi zaruretine dikkat çekmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki gün sürecek olan Zirve'ye katılacak. Erdoğan'ın Zirve kapsamında çok sayıda liderle bir araya gelmesi bekleniyor.