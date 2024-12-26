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Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu Üsküp'te Düzenlendi

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu Üsküp'te Düzenlendi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı himayesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla İş Forumu gerçekleştirildi. Forumda, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın stratejik ortağı olduğu vurgulandı ve ticaret hacminin 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı himayesinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kuzey Makedonya Ticaret Odasınca başkent Üsküp'te düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve heyetinin yanı sıra Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmişi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, iki ülkeden iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Mucunski, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın önemli stratejik ortağı olduğunu söyledi.

Forumun iki ülkeden iş adamları arasında doğrudan işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi için olağanüstü bir fırsat sunduğunu ifade eden Mucunski, "Bugünkü forumun karşılıklı ekonomik ilişkilerin daha da yoğunlaşması ve daha yüksek bir düzeye çıkarılması konusunda olumlu bir etki yaratmasını bekliyorum." diye konuştu.

Hükümet olarak önceliklerinin Türkiye gibi geleneksel ortaklarıyla işbirliğini geliştirme olduğunu vurgulayan Mucunski, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yukarı yönlü ilerleme kaydettiğini ve 1 milyar dolarlık eşiğin aşılacağının öngörüldüğünü belirtti.

Kuzey Makedonya'da 2 bin civarında Türk şirketin yatırım yaptığı bilgisini paylaşan Mucunski, Türklerin bu yıl Kuzey Makedonya'yı en çok ziyaret eden turistlerden olduğunu sözlerine ekledi.

"Yabancı yatırımların yüzde 38'i Türk yatırımcılara ait"

Ekonomi ve Çalışma Bakanı Durmişi de Kuzey Makedonya'nın her zaman Türkiye ve Türk şirketleriyle mükemmel işbirliği içinde olduğuna işaret etti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'ya arasındaki ilişkilerin, iki ülkeye de yeni pazarlara ortak erişim sağladığını aktaran Durmişi, "Türkiye Cumhuriyeti, en önemli ticaret ortaklarımız arasında yer alan ve stratejik yatırım ortağımız olarak Kuzey Makedonya ekonomisine çeşitli sektörlerde sürekli yatırım yapan bir ülkedir. Verilerimiz, geçtiğimiz yıl Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret hacmine sahip olduğu ülkeler listesinde Türkiye'nin yedinci sırada yer aldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Durmişi, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da derinleşmesi temennisinde bulunarak, "Kuzey Makedonya'daki toplam yatırımlar 2 milyar avroyu buluyor. Türk yatırımcılar, ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 38'inde pay sahibi." dedi.

"Serbest Ticaret Anlaşmasının güncelleme görüşmeleri bizi heyecanlandırdı"

Forumda söz alan DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK olarak 39 yıldır tüm dünyaya yayılmış 152 iş konseyiyle "ticari diplomasi" sloganıyla, Ticaret Bakanı'nın destek ve koordinasyonunda faaliyet gösterdiklerini aktararak, "(Kuzey Makedonya ile) Serbest Ticaret Anlaşmasının güncelleme görüşmeleri bizi heyecanlandırdı." dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, müteahhitlik hizmetlerinin Türkiye'nin özellikle son 50 yıldır rekabet gücü yüksek ve dünya çapında üne sahip olduğu başlıca faaliyet alanlarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, "Bugün itibarıyla dünyanın 137 ülkesinde 523 milyar dolar tutarında 12 binin üzerinde proje tamamladık, bundan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran da Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecini memnuniyetle takip ettiklerini anlatarak, "Katılım sürecinin gerektirdiği reformların gerçekleştirilmesi, Kuzey Makedonya ekonomisini daha da güçlendirecek, rekabet gücünü artıracak ve halkın refah düzeyinin gelişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Foruma, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski de video mesaj göndererek, Kuzey Makedonya pazarında faaliyet gösteren Türk firmalarıyla olan mükemmel işbirliğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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