Türkiye, Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi’ne Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi’ne Ev Sahipliği Yapacak
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Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, 2025 yılında Türkiye'de Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi düzenleyecek. 100'den fazla ülkeden 5 bini aşkın katılımcının yer alacağı kongrede, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları ele alınacak.

(ANKARA) - Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) "Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi 2025", 16-19 Haziran 2025 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulu ile THE arasında geliştirilen iş birliğiyle, İstanbul Kongre Merkezinde yapılacak kongreye 100'ün üzerinde ülkeden 5 bini aşkın uluslararası temsilci katılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, THE Kongresi'nin ilk kez Türkiye'de yapılacağını belirterek, "Yükseköğretim tarihimiz açısından çok kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Böyle büyük ve önemli bir kongrenin ülkemizde yapılacak olması Türkiye'nin yükseköğretimde geldiği noktayı göstermesi açısından anlamlı" ifadelerini kullandı.

Kongrede, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 farklı sürdürülebilir kalkınma amacının yükseköğretim kurumları tarafından nasıl hayata geçirildiği, iyi uygulama örnekleri, tecrübe alışverişi ve muhtemel iş birlikleri ele alınacak. Kongrede, "Şehirler ve Topluluklar", "Dijital İnovasyon", "Eğitim, Cinsiyet ve Eşitsizlikler", "Enerji ve Sanayi", "Gıda, Kara, Su ve Okyanuslar" ve "Sağlık ve İyilik Hali" olmak üzere 6 farklı sürdürülebilir kalkınma amacı üzerinde yoğunlaşılacak.

Kongrede dünya üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları da açıklanacak. Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacak kongrede Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye yükseköğretim kurumları için "Türk Üniversiteleri Pavilyonu" da bulunacak. Pavilyonda üniversiteler stant açarak, eğitim olanaklarını tanıtacak. Kongrenin açılış konuşmasını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve THE Küresel İlişkiler Direktörü Phil Baty yapacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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