Türkiye, Küresel Sumud Filosu'ndaki Vatandaşlarını Takip Ediyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından ele geçirilen Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarının durumunu izliyor ve konsolosluk himayesi sağlanması için gerekli adımları atıyor.

Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği teknelerde bulunan vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken, bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
