Türkiye Kültür Yolu Festivali, Samsun Ekonomisini Canlandırdı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, 9 gün süren festival boyunca kentin ekonomisi canlandı, otel ve restoranların doluluk oranlarını artırdı.

Samsun Kültür Yolu Festivali basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl 21-29 Haziran'da ikinci kez ev sahipliği yapan Samsun'da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde, konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomiye, arkeolojiden atölyelere kadar yüzlerce etkinlik düzenlendi. Etkinliklere Samsunluların yanı sıra çevre illerden de yoğun katılım oldu.

Festival süresince otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla Merve Akkuş, İdil Açıkalın ve Barbaros Yoloğlu gibi ünlü şefler Samsun'da belirlenen 12 "Lezzet Noktası"nda yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere Samsun'da unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.

Samsun'daki otel ve restoran sektörünün önde gelen isimleri de festivalin şehre katkısı hakkında görüşlerini paylaştı.

Venn Grup Genel Koordinatörü Selin Aykaç, " Festival, şehrimizi, otelimizi, turizm anlamında faaliyet gösteren bütün işletmeleri güzel bir şekilde etkiledi. Doluluk oranları şu an otelimizde yüzde yüz. Çevre illerden ve yurt dışından gelenler var. Geniş yelpazede bir müşteri portföyümüz oluştu. Bu güzel etkinlik için şehrimiz ve otelimiz adına, Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Venn Butik Otel-Restoran Mutfak Şefi İsmail Kanca, " Festival, Samsun'da yöresel lezzetlerin ön planda olmasını çok etkiledi. Festivalin, Samsun'un tanıtımı açısından dışarıdan gelen insanlara ve turizm sektörüne katkısı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saray Köfte Balık Restoran İşletme Müdürü Enver Güler, "Yaz döneminde bu tarz festivallerde, tabii ki bölgeyi bilen insanlar bizi tercih ediyor. Hizmet olarak da elimizden geldiğince onları mutlu edecek çalışmalar içindeyiz. Sosyal medyadan duyan veya turlara katılan kişiler burayı tercih edebiliyor. Festival kapsamında, yüzde 25-30 oranında bir doluluk artışı yaşandığını söyleyebiliriz." görüşlerini paylaştı.

Lezzetli Döner Aydın Usta'nın sahibi Aydın Fırat, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun'da olması çok güzel oldu. Doluluk oranları da çok iyi. Festival, ciddi bir hareketlilik getirdi. Samsun dışından da çok sayıda gelen oldu. Bu tür etkinliklerin çoğalması gerektiğini düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederiz." sözlerini sarf etti.