Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Genç Edebiyatçılar Buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Genç Edebiyatçılar Buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da 'Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması' gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte genç yazarlar, edebiyatın dijital çağdaki yansımalarını tartıştılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında "Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması" Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte, edebiyatın farklı yönleri üç ayrı oturumla ele alındı.

Samed Karataş'ın moderatörlüğünde, genç yazarların kaleminden çıkan fikirlerin ve dijital çağın getirdiği dönüşümlerin konuşulduğu ilham veren söyleşiler, edebiyatseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Dijital cephede edebiyat ve insanı değerlendiren Adnan Altundağ, "Sosyal medyada herkes şiir paylaşıyor, özellikle müzikli şiirler çok paylaşılmaya başlandı. Maalesef kimse bu şiirlerin kime ait olduğunu bilmiyor. 'Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini' şiirini herkes Tuncel Kurtiz'in şiiri zannediyor. Oscar Wilde'ın şiiri olduğunu bilmiyor. Şairi tanımayan bir edebiyat anlayışıyla karşı karşıyayız." dedi.

Ferhat Nitin ise dijital çağda yapay zekanın kendilerine çok yardımcı olduğunu ama o söze duyguyu hiçbir zaman katamadığını aktararak, "Çünkü o söze duyguyu sadece insan verebilir. Umut fakirin ekmeğidir diye bir tabir var. Umut fakirin ekmeği değil kabusudur. Ne kadar umut edersek de bazı bitkiler bazı topraklarda yetişmiyor. Hayat bazen istediğimiz yönde de gitmiyor. Hayatın akışına bırakmak lafıyla bütünleştirmek istiyorum. Biz de Şanlıurfa'nın umudu olmak adına arkadaşlarımızla birlikte şiir dergisi çıkarıyoruz. Böylece daha çok insana hitap etmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok insana dokunabilirsek o bizim için bir umuttur." dedi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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