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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Figürlü Sıcak Hava Balonları Gökyüzünde Süzüldü

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü.

3 Ağustos'ta başlayan ve yarın sona erecek "Nevşehir Kültür Yolu Festivali", renkli görüntülere sahne oluyor.

Festival kapsamında Türkiye, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsviçre'den Kapadokya'ya davet edilen sıcak hava balonu pilotları, 8 Ağustos'tan beri farklı noktalarda gösteri uçuşları gerçekleştiriyor.

Dün Ürgüp ilçesi semalarında uçan sıcak hava balonları, bugün gün doğumunda Göreme beldesindeki festival alanında ekiplerce hazırlandı.

"Dondurma", "roket", "kalp", "kaplumbağa", "fil", "tilki" ve "kurt" gibi figürlerin bulunduğu balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Turistlerden bazıları kiraladıkları klasik otomobillerle geldikleri festival alanında fotoğraf çektirdi.

"Havada yaklaşık 220 balon var"

Sıcak hava balonu pilotlarından Oğuzhan Alkan, gazetecilere, Kapadokya'nın yılın her dönemi sıcak hava balonu turlarıyla revaçta bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Festival kapsamında uçuş yapan figürlü balonlarla bölgeye ilginin arttığını belirten Alkan, "Kapadokya'da her gün balonların şovu var. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bu festival kapsamında görsel anlamda farklı balonlar geldi. Bunlar da bölgeye renk kattı. Havada yaklaşık 220 balon var. Böylelikle güzel geçen etkinlik şölene dönüştü." dedi.

Şehir dışından balonları izlemek için kente gelen Rukiye Çakmak da özellikle çocuklarının eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Çocuklarla birlikte erken vakitte buraya geldik. Burası çok güzel ve renkli. Dondurma ve kral figürlü balonu çocuklar çok sevdi." diye konuştu.

Figürlü sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar, Güllüdere ve Aşk vadilerinin üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca uçtu.

Bölge semalarına renk katan figürlü sıcak hava balonları, yarın Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin son gününde Göreme beldesinde gösteri uçuşuna devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kapadokya Türkiye Festival Kültür Turizm Güncel Haberler

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