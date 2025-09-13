Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de konser, söyleşi ve yarışmalarla sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Programın yedinci gününde, ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkumlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Cemil Sağyaşar, "Unutulmayan Şarkılar" konseriyle Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde dinleyicilerine nostalji dolu bir gece yaşattı.

Sanatçı Şükriye Tutkun, "Yüzyılın Türküleri" performansıyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde sahne alarak türküleri dinleyicilerle buluşturdu.

Umut Mürare, seslendirdiği ezgilerle Kayseri YİKOB Konferans Salonu'nda dinleyicilerin gönüllerine dokundu.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Kültür Söyleşileri" etkinliğinde ise dijitalleşmenin kültürel yaşama etkileri ele alındı.

Nuriye Çakmak Çelik'in moderatörlüğünde yapılan söyleşide, Altay Cem Meriç ve Fikret Çetin dijital çağın toplumsal dönüşümlerine dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Bir otelde düzenlenen iğne oyası atölyesinde katılımcılar, el işçiliğinin inceliklerini öğrendi.

Festivalin mobil sinema tırı, Özvatan ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması keyfi yaşattı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan Çocuk Köyü'nün minik misafirleri pandomim gösterisi ile "Mirket iş başında" çocuk oyununu izledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Sen de Söyle" kabininde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilecek iki finalist, bugün yapılacak Soner Sarıkabadayı konseri öncesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Ana Sahne'deki finalde 10 binlerce kişinin önünde şarkı söyleyecek.

Vatandaşlar, canlı halk oylamasıyla kendi yıldızını kendi seçecek. ???????