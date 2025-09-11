Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Bu kapsamda sanatçı Ahmet Şafak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sanatçının şarkılarına eşlik etti.
Öte yandan tasavvuf musikisinin sevilen ismi Yusuf Karagöz, Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) konferans salonunda ilahi konseri verdi.
Çocuklara özel hazırlanan etkinliklerin de büyük ilgi gördüğü festival, 14 Eylül'e kadar sürecek.