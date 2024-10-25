Türkiye Kültür Yolu Festivali İzmir'de Başlıyor

TÜRKİYE'nin en büyük kültür ve sanat etkinliklerinden olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl İzmir'in doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için gerçekleştiriliyor. 26 Ekim-3 Kasım arasında yapılacak olan festival kapsamında İzmir'in 58 ayrı mekanında 500'e yakın program düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinliklerin de yer alacağı festivalde Kurtuluş'tan Kuruluşa Cumhuriyet konseri, Cumhuriyet'in Işığında Bir Bale Gösterisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmine Bakış söyleşisi, Son Akşam Yemeği film gösterimi de yer alacak.

Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat etkinliklerinden olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl İzmir'in doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için düzenleniyor. Festival kapsamında 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 500 yakın program İzmir'in 58 ayrı mekanında düzenlenecek. 9 gün boyunca birçok etkinliğin yer alacağı festivalde her güne ayrı sanatçıların yer aldığı konserler, tiyatro, opera, çocuk etkinlikleri ve sergiler düzenlenecek.

FESTİVALDE BİRÇOK SERGİ VE ESER SANATSEVERLE BULUŞACAK'

Festival kapsamında, " Altın'dan günler, Antik Anadolu ile Çağdaş Sanat, Naci El-Ali'den Hanzala, Kokunun İzinde Smyrna, Dokunulabilir Tarih Seramik Sergisi, Soyut Manifesto, Zamansız Çizgiler, Miniprint Sergisi, Çinili Düşler Sergisi, Yelken Kürek Dönemi Türk Kıyı Tekneleri, Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Alan Sergisi, Yarının Kıyısında, Andy Warhol - Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu, Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven, Heykel Yerleştirmesi - Mert Ege Köse, Hayali Kentlere Yolculuk, İzmir Minyatürleri, Microart ve Tesbihler, Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge, Ayasofya - Varda Köprüsü sergileri sanatseverlerle buluşacak.

Tezhip sanatçısı olan ve 19 yıldır bu sanatla ilgilenen Selen Akiş'in de sergisi festivalde yer alıyor. Eserleri 22 ayar ve 24 altın kullanarak hazırladıklarını söyleyen Akiş, "Beyaz altın, sarı altın, kırmızı altın, mum gold dediğimiz farklı bir tonda bir altınımız da var. Karton üstüne guaj boya, minyatür fırçalarımız ve büyüteçlerimizle ince ince işlediğimiz eserleri burada sergileyeceğiz" dedi.

'CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL KURTULUŞ'TAN KURULUŞA CUMHURİYET KONSERİ VERİLECEK'

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel etkinliklerle kutlanacak. Kurtuluş'tan Kuruluşa Cumhuriyet konseri, Cumhuriyet'in Işığında Bir Bale Gösterisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmine Bakış söyleşisi, Son Akşam Yemeği film gösterimi de yer aldığı etkinlikte Murat Boz'da Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek. Festivalde, çocuklar için renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatro oyunları gibi etkinliklere yer alacak.

Haber: Yağmur Öngün - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA