Türkiye Kültür Yolu Festivali İzmir'de Başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Kültür Yolu Festivali ile 9 gün boyunca İzmirli hemşerilerimiz kültüre sanata, sanatçıya ve her türlü sanatsal etkinliğe doyacaklar. İlimizin hem somut hem soyut, kültürel mirası, kültürel varlığı da bu vesileyle hem ülkemiz kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna tanıtılmış olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışı İzmir Valisi Süleyman Elban ve protokol üyelerinin katılımıyla, İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda yapıldı. Açılış konuşmaları öncesinde Vali Elban, Art Meydan'daki yağlı boya sergisi ve, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan portre ile figürlerin yer aldığı 'Zamansız Çizgiler ' sergisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sergiyi gezdi, sanatçılardan bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılıştaki konuşmasında, "Bugün burada İzmir Kültür Yolu Festivali'nin açılışını ve başlangıcını yapmak üzere Kültür Sanat Fabrikamızdayız. İzmir'imizde bu yıl 2'ncisi düzenleniyor. Kültür Yolu Festivalleri 4 yıl önce Kültür Turizm Bakanlığı tarafından başlatıldı. Bugün itibariyle 15'incisi bu yıl içerisinde yapılan Kültür Yol Festivali 16 ile ulaşmış ve Avrupa Kültür Festivalleri ilgili birliğe de üye olmuş durumda. Olağanüstü etkinliklerin, her türlü kültür ve sanat etkinliğinin yer aldığı, kültür ve sanatın iç içe olduğu inanılmaz bir turizm festivaline dönüştü. İlimizde bugün itibariyle başlayıp 9 gün boyunca devam edecek. 58 noktada 300 civarında etkinliğimiz olacak. Bunlar içerisinde opera, resim sergisi sanat, kültür, etkinlikleri, konserler ve atölye çalışmalarımız; müze binalarında, tarihi antik alanlarımızda, Gündoğdu Meydanımızda, Cumhuriyet Meydanımız da şehrimizin birçok noktasında bu etkinliklerimiz devam edecek. 9 gün boyunca İzmirli hemşerilerimiz kültüre sanata, sanatçıya ve her türlü sanatsal etkinliğe doyacaklar. İlimizin hem somut hem soyut, kültürel mirası, kültürel varlığı da bu vesileyle hem ülkemiz kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna tanıtılmış olacak. Konserlerimiz 29 Ekim akşamı başlayacak ve 6 Kasım'a kadar devam edecek" dedi.

'FESTİVAL SONRASINDA 3 GÜN KONSERLER DEVAM EDECEK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali Koordinatörü Selim Terzi, "15'inci durağımız bu yıl İzmir. İzmir'den sonra da Antalya'yla bu yılı nihayete erdireceğiz. Festivalimiz hem İzmirliler hem de çevre illerden önümüzdeki 9 gün ve hatta sonrasında da 3 gün yine konserler devam edecek. 12 gün boyunca İzmir'deki kültür yolu festivali etkinliklerini deneyimleme şansı bulacaklar. İzmir ve İzmir'e gelecek misafirlerimiz, İzmir'deki gastronomi noktalarından diğer antik kentlere veya sanat alanlarına, merkezlerine kadar dolu dolu etkinlikleri gözlemleme, deneyimleme şansı bulacak. Bu vesileyle herkesi bir kez daha davet etmiş olalım" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera Can ÇUBUKÇUOĞLU / İZMİR,