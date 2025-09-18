Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın resim sanatını ülkeye taşıyor

FATMA NUR CANDAN/YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, "Son üç yıldır dünyanın pek çok ülkesinden özel çalışmayı, sergileri Türkiye'ye getiriyoruz. Dünyanın resim sanatı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde buluşuyor." dedi.

Terzi, 20-28 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Ankara'nın bu yıl 13. durakları olduğunu ve Başkent'te 5. Kültür Yolu Festivali'ni yaptıklarını belirten Terzi, "Başkentimiz pek çok unsuru ve değeriyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne yine bu sene ev sahipliği yapacak. Pek çok star işimiz yine Ankara'da sanatseverlerle buluşacak." diye konuştu.

Her sene bir önceki yıldan daha iyi, kaliteli, nitelikli işleri Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil etmeye gayret ettiklerini vurgulayan Terzi, Ankara'da bu yıl festival kapsamında 100'ün üzerinde lokasyonda 702 etkinlik düzenleneceğini bildirdi.

Ankaralıların Resim ve Heykel Müzesi başta olmak üzere, CSO Ada Ankara, Millet Bahçesi gibi hem kapalı hem de açık pek çok noktada etkinlikleri deneyimleme fırsatı bulacağını aktaran Terzi, şunları kaydetti:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin kültür sanat hayatına, ekonomisine, kültür sanat paydaşlarına bir can suyu ve şehirlere hareket kazandırması en önemli hedeflerimiz arasında. Geride bıraktığımız 12 şehirde edindiğimiz tecrübeler hedeflerimize emin adımlarla gittiğimizi gösteriyor. O anlamda da gerçekten çok mutluyuz. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un takibi ve vizyonu gerçekten çok önemli, Kültür Yolu Festivali etkinliklerini çok detaylı olarak takip ediyor ve ilgileniyor. Festivalin uluslararası marka değeri için yoğun araştırmalar yapıyoruz. Son üç yıldır dünyanın pek çok ülkesinden özel çalışmayı, sergileri Türkiye'ye getiriyoruz. Özellikle dünyanın resim sanatı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde buluşuyor."

Sergiler öne çıkıyor

Terzi, 9 gün boyunca Ankara'da geleneksel sanattan dijital sanatlara, konserlerden sahne gösterilerine, çocuk etkinliklerinden gastronomiye kadar sanatın her disiplininden 7'den 70'e herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği etkinlikleri sanatseverlere sunacaklarını söyledi.

Terzi, "Bu sene Ankara'da 702 etkinliğimiz planlandı. Sergiler öne çıkıyor, 44 sergiyle Ankara'da çok özel sergilerimiz olacak. Resim ve Heykel Müzesi'nin ev sahipliği yapacağı sergilerden bir tanesi 'Marc Chagall Hayallerin Ötesinde Sergisi.' Bu seneki star işlerimizden birisi bu. Bu müzemizde geleneksel sanatlarla ilgili başka sergilerimiz de yer alacak. Balkan Naci İslimyeli'nin 'İz ve Bellek' sergisi de Mustafa Ayaz Müzesi'nde sanatseverlere sunulacak." bilgisini paylaştı.

Büyükelçiliklerden festivale katkı

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyükelçiliklerden Kültür Yolu Festivali'ne büyük ilgi olduğunu belirten Terzi, 13 ülkenin büyükelçiliğinin festivalde ülkelerine özgü sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturacağını dile getirdi.

Başkentte festival süresince Cumhuriyet'in yapılarını, tarihi binalarını rehber eşliğinde gezdireceklerini de anlatan Terzi, festivalde Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacak ücretsiz halk konserlerinin yanı sıra farklı salonlarda 30'un üzerinde konser, gösteri ve sahne sanatlarıyla ilgili performansların da düzenleneceğini belirtti.

Selim Terzi, vatandaşların etkinliklerle ilgili tüm bilgilere Kültür Yolu Festivali'nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini aktardı.

Bilim adamları sanat için bir araya gelecek

Festival süreci tamamlanan 12 şehirde sanatsal etkinliklerin yanı sıra farklı temalarda yerel ölçekte çalıştaylar da düzenlendiğini anımsatan Terzi, Ankara'da da akademisyenlerin, halk bilimcilerin, yaşayan insan hazinelerinin ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının katılımıyla geniş ölçekte çalıştaylar yapılacağını kaydetti.

Bu kapsamda Yaşayan Miras Çalıştayı'nın düzenleneceğini, çalıştayda yaşayan mirasın gelecek kuşaklara aktarımı için atılacak adımların ele alınacağını anlatan Terzi, sonraki yıllarda da Ankara'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu çalıştayların gelenekselleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

Çalıştay çıktılarının yaşayan miras etkinliklerinde yol gösterici olmasını hedeflediklerini vurgulayan Terzi, şöyle devam etti:

"Bu sene ilk defa Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Karagöz-Hacivat ile ilgili bir çalıştayımız olacak. Bunlar bizim önemli değerlerimiz. Doğru uygulamaları ve bunların nasıl olması gerektiğini alanın uzman isimleri, kamu kurumlarındaki paydaşlarımızla konuşup tartışacağız. Bu konularda bir yol haritası çıkaracağız."

Çalıştaylarda elde edilen çıktıların kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Terzi, bu çalıştayların Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının salonlarında düzenleneceğini, Yaşayan Miras Çalıştayı'nın 22-23 Eylül'de, Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı'nın ise 24 Eylül'de yapılacağını aktardı.

Konya Mistik Müzik Festivali de 20 Eylül'de başlıyor

Terzi, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin 20 Eylül'de sergilerle başlayacağını, aynı günün akşamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO'nun Karl Jenkins'ın "Symphonic Adiemus" konserinin ve bu konserle eş zamanlı Başkent Millet Bahçesi'nde Buray konserinin yapılacağını söyledi.

Başkent Kültür Yolu Festivali ile aynı dönemde Konya Mistik Festivali'nin de düzenleneceğine değinen Terzi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla düzenledikleri festivalin uluslararası alanda da ses getirdiğini sözlerine ekledi.