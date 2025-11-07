Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya'da Sanat Dolu Etkinliklerle Devam Ediyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya'da Sanat Dolu Etkinliklerle Devam Ediyor
Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Antalya'da çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ile dolu bir program sunuyor. 'Mutlu Son' müzikli oyunu, dijital kültür üzerine söyleşiler, kalemişi atölyeleri ve antik kent gezileri ile katılımcılar tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfediyor. Ayrıca açık hava sinema etkinlikleri ve çocuklara özel programlarla festival renkleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Elisabeth Hauptmann'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği, 1920'lerin Chicago'sunda geçen hikayesiyle "Mutlu Son" adlı müzikli oyun izleyicilerle buluştu.

Antalya Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dijital Kültür Söyleşileri" etkinliğinde ise Altay Cem Meriç, dijital çağın toplumsal dönüşümlerine dair görüşlerini paylaştı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kalemişi atölyesinde katılımcılar, öğretici bir deneyim yaşadı. Merkezde ayrıca, üretilmiş özgün kilimlerin yer aldığı "Yaşayan Miras: Barak Kilimi" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında düzenlenen gezilerle katılımcılar, Sillyon ve Perge Antik Kentlerini ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı buldu.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda", açık hava sinema keyfini Kumluca ilçesine taşıyarak sinemaseverlerle buluşturdu.

Çocuklara özel etkinliklerin de yer aldığı festivalde, Konyaaltı Beach Park Çocuk Köyü'nde gerçekleşen "Balon Katlama Gösterisi" ve "Kağıt Geminin Yolculuğu" ilgi gördü.

Festivalin konser programı kapsamında şarkıcı Haktan, Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Sanatçı, "Dön Gel", "Hatıran Yeter", "Kavak Yelleri" gibi parçalarını hayranlarıyla seslendirdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
title
