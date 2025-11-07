Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya'da Sanat Dolu Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Elisabeth Hauptmann'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği, 1920'lerin Chicago'sunda geçen hikayesiyle "Mutlu Son" adlı müzikli oyun izleyicilerle buluştu.

Antalya Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dijital Kültür Söyleşileri" etkinliğinde ise Altay Cem Meriç, dijital çağın toplumsal dönüşümlerine dair görüşlerini paylaştı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kalemişi atölyesinde katılımcılar, öğretici bir deneyim yaşadı. Merkezde ayrıca, üretilmiş özgün kilimlerin yer aldığı "Yaşayan Miras: Barak Kilimi" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında düzenlenen gezilerle katılımcılar, Sillyon ve Perge Antik Kentlerini ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı buldu.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda", açık hava sinema keyfini Kumluca ilçesine taşıyarak sinemaseverlerle buluşturdu.

Çocuklara özel etkinliklerin de yer aldığı festivalde, Konyaaltı Beach Park Çocuk Köyü'nde gerçekleşen "Balon Katlama Gösterisi" ve "Kağıt Geminin Yolculuğu" ilgi gördü.

Festivalin konser programı kapsamında şarkıcı Haktan, Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Sanatçı, "Dön Gel", "Hatıran Yeter", "Kavak Yelleri" gibi parçalarını hayranlarıyla seslendirdi.