Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana'da Başlıyor

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 5-13 Nisan tarihleri arasında Adana'da başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, festivalin bu yıl 20 farklı şehirde düzenleneceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl Adana'da başlayacağını bildirdi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025, Adana ile başlıyor. Dünyanın en büyük ve en geniş kapsamlı kültür-sanat festivallerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 farklı şehirde düzenlenecek. Sergilerden konserlere, söyleşilerden atölyelere uzanan binlerce etkinlikte, yüzlerce sanatçı her yaştan sanatseverle buluşacak. Festivalin ilk durağı 5-13 Nisan tarihleri arasında Adana. Picasso sergisi, Ferdi Tayfur'a özel hazırlanan 'Sabahçı Kahvesi' enstalasyonu, yapay zeka destekli 'Seyyah' deneyimi, çocuk köyü, sokak sahneleri, tiyatrolar ve konserlerle Adana tam 9 gün boyunca kültür ve sanatla dolup taşacak. Festival coşkusu şehrin dört bir yanında yaşanacak. Siz de bu eşsiz deneyime ortak olun."