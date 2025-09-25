Türkiye Kuantum Teknolojisinde İleri Adımlar Atıyor

ComPro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, "Kendi kuantum teknolojinize sahip olamazsanız kuantum esaretine maruz kalırsınız. Bu anlamda da nükleer enerji ve nükleer teknolojilerdeki üstünlük neyse kuantum teknolojilerindeki üstünlük de yarın o olacak." dedi.

Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuantum teknolojilerinin dünyadaki etkisini giderek artırdığına işaret ederek, bu etkinin dünya devi şirketlerin yatırımlarına da yansıdığını söyledi. Keklik, "Biz de geçen seneden beri ülkemizde bu inisiyatifimizin daha da gelişebilmesi için önemli bir yol aldık. Türkiye'nin kendi teknolojisine sahip olabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa bir süre içerisinde de umut ediyorum ki kamuoyuyla da paylaşma imkanımız olacak." diye konuştu.

Keklik, Türkiye'nin bu teknolojide kendi teknolojisine sahip olmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Bundan dolayı da özellikle bilim ve teknoloji kurullarımızı oluşturarak bu yola baş koyduk. Bununla ilgili çok kısa süre sonra önemli bir üniversiteyle laboratuvar işbirliğine giderek ortak laboratuvar açıyoruz. Devletimizin önemli kurumları ile de işbirliği halinde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların hiçbir zaman çözemeyeceği problemleri çözdüğüne işaret eden Keklik, aynı zamanda bu bilgisayarların çok uzun zamanda çözülebilecek problemleri de kısa sürede çözmeye imkan verdiğinin altını çizdi.

"10 sene sonra dünya başka bir yer olacak"

Keklik, kuantum teknolojisinin geniş bir yelpazede her şeye etki edebilecek bir kapasiteye sahip olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Siz belki doktorunuzdayken orada size özel ilaç üretilebilecek. Herkese çok uzak gibi geliyor ama değil. 10 sene sonra dünya başka bir yer olacak. Kendi kuantum teknolojinize sahip olamazsanız kuantum esaretine maruz kalırsınız. Bu anlamda da nükleer enerji ve nükleer teknolojilerdeki üstünlük neyse kuantum teknolojilerindeki üstünlük de yarın o olacak."