Dışişleri Bakanlığından Kosova ve Sırbistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Kosova ve Sırbistan arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Kosova ve Sırbistan arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından, Kosova ve Sırbistan arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişlerinde uzlaşıya varılması hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Sorunun çözülmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Kosova ve Sırbistan arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Taraflar arasında, başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kimlik kartları ve plaka konusundaki uygulamalar nedeniyle 31 Temmuz'da Kosova'nın kuzeyinde bir gerginlik yaşandığı, daha sonra Kosova tarafının hayata geçireceği uygulamaları 30 gün süreyle ertelediği hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerginliğin azaltılmasını teminen 31 Temmuz'da hem Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı hem de Sırbistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek ardından Türkiye'ce taraflara itidal çağrısı yapılmaya devam ettiği kaydedilen açıklamaya şunlar not düşüldü:

" Türkiye, bir Balkan ülkesi olarak, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasına özel önem vermekte ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve bu yöndeki girişimleri desteklemektedir. Türkiye bundan sonra da bölgede barış ve istikrar yönündeki çabalarını sürdürmeye devam edecektir." - ANKARA