Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Demirci'den seçimler öncesinde siyasi partilere mesaj Açıklaması

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, yaklaşan seçimde engelli ve ailelerinin ihmal edilme kaygısı taşıdıklarını belirterek, "Siyasi partiler engellileri görmezden gelirse biz de onları görmeyeceğiz.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, yaklaşan seçimde engelli ve ailelerinin ihmal edilme kaygısı taşıdıklarını belirterek, "Siyasi partiler engellileri görmezden gelirse biz de onları görmeyeceğiz." dedi.

Demirci, bir grup federasyon ve Altınokta Körler Derneği üyesiyle Kızılay Güvenpark'ta basın açıklaması yaptı.

Görme engelliler, açıklama sırasında sembolik olarak hazırlanan oy sandığına kırmızı kartlar attı.

Demirci, açıklamasında, Engelliler Haftası dolayısıyla toplandıklarını belirterek, yaklaşan seçimde engelli ve ailelerinin ihmal edilme kaygısı taşıdıklarını söyledi.

Demirci, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne günler kala hoşnutsuzluklarını dile getirmek adına hazırladıkları sembolik sandığa attıkları kırmızı kartlarla engellilerin birikmiş sorunlarını ele almayan siyasi partilere tepki gösterdiklerini anlattı.

Seçime gidilirken tüm siyasi partilerin kampanyalarında çeşitli toplum kesimleri için vaatler sıraladığını vurgulayan Demirci, engellilere yönelik açıklama ve çalışmaların ise yetersiz olduğunu savundu.

"Siyasi partiler engellileri görmezden gelirse biz de onları görmeyeceğiz." diyen Demirci, Yüksek Seçim Kurulunun görme engellilerin tek başına oy kullanabilmesini sağlamak amacıyla hazırladığı şablonlarda Braille alfabesine yer verilmesi gerektiğine de değindi.

Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel ve diğer federasyon üyeleri de siyasi partilere seslenerek engellilerin sorunlarının daha sık gündeme getirilmesini istedi.