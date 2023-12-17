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Türkiye, Körfez Ülkeleri İle İlişkilerini Güçlendiriyor

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ABD merkezli Gulf International Forum İcra direktörü Dania Thafer, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerine dikkati çekerek, bölge ülkelerinin Türkiye'yi hem yumuşak hem de sert güç olarak gördüklerini söyledi.

ABD merkezli Gulf International Forum İcra direktörü Dania Thafer, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerine dikkati çekerek, bölge ülkelerinin Türkiye'yi hem yumuşak hem de sert güç olarak gördüklerini söyledi.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılan Thafer, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Thafer, TRT World Forum'dan oldukça etkilendiğini belirterek, "Forum, bölgeden ve Batı'dan insanları bir araya getirmesi, kritik konulara odaklanması, bölgedeki çatışma ve gerilimin azaltılmasının yanı sıra kilit meselelere ilişkin öngörü ve ileriye dönük yol haritasına odaklanması açısından en ilgi çekici etkinliklerden." diye konuştu.

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda değişim olduğunu düşünen Thafer, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerde yakınlaşma olduğunu söyledi.

Thafer, aktörlerin daha "pragmatik" politikalar izlemeye başladığını vurgulayarak, "Arap Baharı sonrasında herkesin kazanımlarını pekiştirdiği ve kayıplarını azalttığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Türkiye'nin Körfez bölgesiyle ilişlerinin "çok olumlu" şekilde ilerleyeceğini dile getiren Thafer, Türkiye'nin bölgeyle güçlü yatırım ilişkilerine sahip olduğunu kaydetti.

Thafer, Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkati çekerek, "Körfez ülkeleri, Türkiye'yi hem yumuşak hem de sert güç olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Katar arasındaki "güçlü ilişkilere" işaret eden Thafer, "Türkiye'nin Katar ile tarihsel ve güncel çok yakın ittifakı var. Katar, Türkiye'yi en önemli güvenlik ortağı olarak konumlandırıyor." dedi.

Thafer, ABD'nin "bölgedeki rolünü azalttığı" değerlendirmesinde bulunarak, "Körfez ülkeleri Türkiye'yi bölgedeki güvenlik için potansiyel ortaklardan biri olarak görüyor." diye konuştu.

Orta Doğu'da son zamanlara kadar "gerilimin azalması ve entegrasyon" konusunda olumlu hava bulunduğunu belirten Thafer, şöyle devam etti:

"Ancak özellikle bölgedeki temel çatışmaların ele alınması söz konusu olduğunda en önemli sorunlardan biri yüzeysellik. Gazze savaşı, bölgedeki çatışmaların bazı temel nedenlerinin ele alınmaması sonucu ortaya çıktı. Bence bu, liderlerin bölgeye bir bütün olarak bakmayı düşünmeleri ve daha fazla istikrar getirmek için bölge halkının temel şikayetlerini ele almaya çalışmaları gerektiği konusunda alınan bir ders."

Kaynak: AA / Güncel

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