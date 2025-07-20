Türkiye, Kongo ile M23 Arasındaki Anlaşmayı Destekledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile M23 isyancı grubu arasında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladı ve bunun kalıcı bir barış çözümü için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını, bunun ihtilafa barışçıl ve kalıcı çözüm bulunması için önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan KDC ile M23 arasında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, KDC ile M23 arasında Katar'ın kolaylaştırıcılığında imzalanan İlkeler Bildirgesi'nin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Bildirge, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başta Katar, Doğu Afrika Topluluğu ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu olmak üzere, sürece dahil olan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrar ve kalkınmasına yönelik yapıcı katkılarının takdirle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekili birden ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.