Türkiye Komünist Partisi'nden Atatürk'ü Anma Günü Açıklaması

Güncelleme:
TKP, Cumhuriyet'in 87. yılında yayımladığı açıklamada, Atatürk'ü anarak laiklik, bağımsızlık ve Cumhuriyet değerlerine karşı olan patron iktidarını eleştirdi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in, laikliğin, bağımsızlığın baş düşmanı olan patronların iktidarı, 1923'ten bu yana ilerici olan ne varsa hepsinin içini tek tek boşalttı. Geriye, Cumhuriyet fikrine dahi düşman, acımasız bir tarikat ve patron düzeni kaldı. Bugün, tam da bu düşmanlık nedeniyle çocuklar okulda değil. Bunu bilmek ve anlamak zorundayız. ve aradan geçen 87 yılın ardından bir borcumuz olduğunu da yüksek sesle söylemek durumundayız. Hepsiyle hesaplaşmak ve ayağa kalkmak zorundayız, bir kez daha! 87 yılın ardından bu bilinçle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde "Mustafa Kemal'e Saygıyla" başlığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meclis; erken emekliliğin, siyasi riyakarlığın, rantın ve ilkesizliğin merkezi haline geldi"

"Ne kadar çok şey sığdı bu uzun karşı devrime… Köhnemiş ve utanç kaynağı olan saltanatı neredeyse yeniden diriltecekler, o kadar cüretliler. Şeyhülislam özentisi Diyanet başkanları, tarikat ve cemaatleri; halkın, en önemlisi de, kadınların ve çocukların hayatlarının üzerine koyu bir karanlık gibi çökmüş durumda. Laikliğin izi bile kalmadı ülkemizde. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünün ilke edinildiği, işgale karşı ayağa kalkılarak kurulan ülkemizin dört bir yanında, bugün ABD ve NATO üsleri bulunuyor. Meclis'te grubu bulunan ve programında Amerikancılık olmayan tek bir parti yok. Sahi, bir de Meclis vardı, değil mi? Saray'ın iradesine karşı hakimiyetin millette olduğunun simgesi olması gereken Meclis; erken emekliliğin, siyasi riyakarlığın, rantın ve ilkesizliğin merkezi haline geldi.

Peki, nasıl geldik bugünlere? Bugün 10 Kasım… ve tam da bugün bu soruyu sormak, bu sorunun yanıtını aramak zorundayız. Ülkemizin tarihinde halkımız adına ileri olan birçok değer; kurtuluş, bağımsızlık, Cumhuriyet, laiklik, Meclis ve daha nicesi… Bütün bunlarda Mustafa Kemal'in iradesinin büyük payı var. ve bugün, ölümünün üzerinden geçen 87 yılın ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun okullarda anılmasından dahi rahatsız olan, bu nedenle okul tatilini öne çeken bir düzende yaşıyoruz. Farkındayız, değil mi?

"Ortaklaşa ödememiz gereken bir borç var"

Tekrar soralım: Nasıl geldik bugünlere? Cumhuriyet'in, laikliğin, bağımsızlığın baş düşmanı olan patronların iktidarı, 1923'ten bu yana ilerici olan ne varsa hepsinin içini tek tek boşalttı. Geriye, Cumhuriyet fikrine dahi düşman, acımasız bir tarikat ve patron düzeni kaldı. Bugün, tam da bu düşmanlık nedeniyle çocuklar okulda değil. Bunu bilmek ve anlamak zorundayız. ve aradan geçen 87 yılın ardından bir borcumuz olduğunu da yüksek sesle söylemek durumundayız. Ortaklaşa ödememiz gereken bir borç bu. En başta emekçi halkımıza, bugün Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunmasınlar diye okuldan uzaklaştırılan çocuklara, gençlere ve kadınlara olan bir borç...

Borcumuz var bu ülkeyi köhnemiş saltanat ve hilafetten, düşman işgalinden kurtaranlara; bağımsızlık için eline silah alan yoksul Anadolu köylüsüne; kurtuluş için can veren komünistlere; düşmana karşı elde silah, dağa çıkan çetecilere ve halkımıza kurtuluş yolunda önderlik edenlere.

"Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz"

Bu borcu ödemek için Cumhuriyet'i sosyalizmle ayağa kaldırmaktan başka bir çıkışımız yok. Bunu anlamak zorundayız. Hala anlamamakta ısrar edenler varsa bugün açıp Mustafa Kemal videolarını izlesin; tüm televizyon kanallarına ve gazetelere reklam veren patronların hazırlattığı o videoları... Sonra da bu videoların sahibi olan holdinglerin ve düzen siyasetçilerinin listesini çıkarsınlar. Cumhuriyet'in gerçek düşmanlarını görecekler o listede. Bizim düşmanımız, halkımızın düşmanı o listededir. Hepsiyle hesaplaşmak ve ayağa kalkmak zorundayız, bir kez daha! 87 yılın ardından bu bilinçle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz."

