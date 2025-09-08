Türkiye Komünist Hareketi'nden CHP'ye Polis Ablukası Tepkisi

(İSTANBUL) - Türkiye Komünist Hareketi, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin, "İstanbul'da adeta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Polis, sokaktan derhal çekilmeli, sıkıyönetim uygulaması son bulmalıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Hareketi, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi. Hareketin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği tarafından gösteri, yürüyüş ve etkinliklerin yasaklanması, istibdat rejiminin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. İstanbul Valiliği tarafından gösteri, yürüyüş ve etkinliklerin yasaklanması, istibdat rejiminin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. CHP il binasının polis tarafından ablukaya alınarak bütün giriş çıkışların engellenmesi, siyasi bir partinin faaliyetlerinin doğrudan yasaklanması anlamına gelmektedir.

İstanbul'da adeta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bu tablo, AKP iktidarının darbe uygulamalarından birisidir. Bu durum, yaşanılan sürecin siyasi bir operasyon olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Valiliğin bu yasağının meşru bir tarafı yoktur. Polis, sokaktan derhal çekilmeli, sıkıyönetim uygulaması son bulmalıdır. Unutmayın, diktatörler her zaman kaybeder."