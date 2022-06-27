Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı
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ANKARA, 27 Haziran (Xinhua) -- Klasik otomobil hayranı mısınız? O halde Ankara'daki bu etkinliği sakın kaçırmayın ve buradaki olağanüstü klasik otomobillere bir göz atın.
ANKARA, 27 Haziran (Xinhua) -- Klasik otomobil hayranı mısınız? O halde Ankara'daki bu etkinliği sakın kaçırmayın ve buradaki olağanüstü klasik otomobillere bir göz atın. Türkiye Klasik Otomobil Festivali, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 400'den fazla otomobilin katılımıyla Ankara'da başladı.
Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)
Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)
Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)
Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)
Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)