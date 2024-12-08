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Türkiye, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde Tanıtılıyor

Türkiye, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde Tanıtılıyor
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Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye, özel bir stantla yer aldı. Türk yapımları, festivalin 'Red Sea Souk' film marketinde tanıtılıyor.

Suudi Arabistan'ın bu yıl 4. kez düzenlediği "Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali"nde Türkiye, özel bir stantla yer aldı.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliğinden (TESİYAP) yapılan açıklamaya göre, yarışma jürisinde oyuncu Tuba Büyüküstün'ün de bulunduğu festivalin "Red Sea Souk" film marketinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TESİYAP iş birliğiyle kurulan stantta, 11 Aralık'a kadar Türk yapımları tanıtılacak.

İki ülke arasında sinema alanındaki bağları güçlendirme konusunda önemli bir köprü olması hedeflenen stantta Türk yapımcılar, yönetmenler ve sektör temsilcileri, uluslararası ortak projelere zemin hazırlayacak görüşmeler gerçekleştirecek.

Jüri başkanlığını ünlü yönetmen Spike Lee'nin üstlendiği festivalin jürisinde, oyuncu Minnie Driver, Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky gibi isimler de yer alıyor.

Festival, 11 Aralık'a kadar Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde sinemaseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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