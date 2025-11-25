Türkiye Kesme Çiçek İhracatında Rekor Kırdı

TÜRKİYE kesme çiçek ve süs bitkileri mamulleri sektörünün ekim ayı sonu ihracatı, 137 milyon dolarla tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye kesme çiçek sektörünün, bu yıl 10 aylık dönemde 137 milyon dolarlık ihracata ulaştığını söyledi. Ekim ayı sonu itibarıyla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını aktaran Yılmaz, "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik ihracat artışıyla devam ediyoruz" dedi. Ekim ayı ile birlikte kesme çiçek ve süs bitkileri sektörünün yoğun döneme girdiğini dile getiren Yılmaz, "Cumhuriyet Bayramımız, ardından 10 Kasım, Öğretmenler Günü sonra da yılbaşı sevkiyatlarının başladığı döneme giriyoruz. Şu anda bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Sektör bu aralar yoğun mesai içerisinde ve mutlu diyebilirim" diye konuştu.

ÜRETİM ANTALYA VE ISPARTA'DA

Kesme çiçek ve süs bitkileri üretiminde Antalya'nın ilk sırada olduğunu, yaz döneminde Isparta'nın öne çıktığını belirten Yılmaz, "Sektörümüzün büyüklüğü kesme çiçek olarak 5 bin 500 dönüm Antalya'da, 1500 dönüm de yayla dediğimiz özellikle Isparta ağırlıkta üretim yapıyoruz. Buralardan yıl boyu yaklaşık 800-900 milyon dallık çiçek kesiyoruz. Bunun da büyük bölümü, yüzde 90'ın üzerinde bölümü ihracata gidiyor" dedi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80'İ KADIN

Kesme çiçek sektörünün kadınların yoğun iş gücüyle çalıştığı bir sektör olduğunu anlatan Birlik Başkanı Yılmaz, "Sektörümüzde yüzde 80'in üzerinde kadın iş gücü kullanıyoruz. Bu bakımdan da iyi bir sektör diyebilirim. Ayrıca yüzde 95'in üzerinde katma değer sağlayan bir sektörüz" diye konuştu.

AVRUPA'DA 100, TÜRKİYE'DE 3-4 AVRO

Kişi başı tüketimin Avrupa'da çok yüksek olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ortalama 100 avro civarında bir bedel var. İsviçre, 140 avro ile en önde gelen ülke. Sonrasında İngiltere var 119 avro. Almanya yine yüksek rakam. Ama ülkemizde bu rakam maalesef 3-4 avro seviyelerinde. Onlara göre çok gerideyiz. Kesme çiçek sektörü dünyada yaklaşık yıllık 45 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Bunun yaklaşık yüzde 50'si ihracat, yüzde 50'si ise ülkeler ürettikleri çiçekleri kendi içerisinde tüketiyor" dedi.

'HALEN YÜZDE 1'LİK DİLİMİ ALAMIYORUZ'

Türkiye'nin yanı başında, Avrupa ülkelerinde 17 milyar doların üzerinde bir pazarın söz konusu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Ama ülke olarak biz halen daha yüzde 1'lik dilimi alamıyoruz. Özellikle karanfilde, sprey karanfilde. Aslında biz kapasite olarak dünyanın en büyük üretim alanını gerçekleştiren ülkeyiz; ama bu sadece sprey karanfille olacak iş değil. Diğer ürünlerin de özellikle gül, krizantem gibi ürünlerin ülkemizde üretimi olursa bu pastadan hızlı pay alacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

