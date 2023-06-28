Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz, bayramın getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını kentlere yayarak daim kılmak istediklerini vurguladı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Başkent Ankara başta olmak üzere, kentlerde dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik ve hoşgörü iklimini yaymaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra alınacak tedbirlerin gelecekte yaşanabilecek afetlerde hayat kurtaracağına dikkati çeken Yılmaz, "Gelecek bin yıllarda Ankara'da ve ülkenin her kentinde tüm insanların barış ve neşe içinde huzurla nice bayramlar geçirmesi için çalışacağız. Bayramın getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını kentlerimize yayarak daim kılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dayanışma içinde bir bayram geçirecektir"

Bayramların, içinde emeği, dostluğu, sevgiyi, dayanışmayı ve neşeyi barındıran kültürel miras olduğunu aktaran Yılmaz, bayramların ülkenin her coğrafyasında farklı şekilde ama aynı amaçla kutlanacağına işaret etti.

Bayramın getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını kentlere yayarak daim kılmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gelecek bin yıllarda da Ankara'da ve ülkenin her kentinde tüm insanların barış ve neşe içinde huzurla nice bayramlar geçirmesi için çalışacağız. Aynı gemide bulunduklarının bilincinde olanların yelkenlerini kent kimliğiyle doldurdukları bir güçtür. Ankara'nın Başkent oluşunun ve Cumhuriyet'in 100. yılının Kurban Bayramı'nda bu bilinci ve duyguları gelecek bin yıllara taşımayı arzulamaktır bayram.

Tüm kentler gibi kültür miraslarıyla donatılmış 100 yıllık Cumhuriyet'in başkenti Ankara da farklı renk, ses ve nefeslerin her birinin ayrı bir değer olduğunun bilinciyle, ben kalarak biz olmanın önemini bilerek el ele verecek, huzurlu, bereketli ve dayanışma içinde bir bayram geçirecektir. Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."