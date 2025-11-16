Haberler

Türkiye, KDC ile M23 Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile M23 isyancı grubu arasında imzalanan Doha Çerçevesi'ni önemli bir adım olarak değerlendirdi ve sürece katkıda bulunan tüm aktörlere teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup ve siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı (AFC) arasındaki barış anlaşmasına yönelik imzalanan Doha Çerçevesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile M23 ve AFC arasında imzalanan "Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, KDC ile AFC/M23 arasında Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi'nin imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek "Söz konusu Çerçeve Anlaşma, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kolaylaştırıcı rol oynayan Katar başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrarına yönelik çabalarının takdirle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.