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Türkiye, Katar ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasından memnun

Türkiye, Katar ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasından memnun

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin aldıkları kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Katar ve Bahreyn, dün, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Bahreyn Katar Güncel Haberler

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