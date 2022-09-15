Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'nın annesi vefat etti
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın annesi Sabiha Yardımcı vefat etti.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın annesi Sabiha Yardımcı vefat etti.
Tedavi gördüğü hastanede 103 yaşında hayatını kaybeden Sabiha Yardımcı'nın cenazesi, bugün Muratpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, annesini kaybetmekten üzüntüyü duyduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel