Haberler

Türkiye, Karadeniz'in güvenliğinde öncülük etmeye hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Ukrayna'da savaşın sona ermesi sonrası barış anlaşmalarına dayalı güvenlik garantileriyle ilgili Karadeniz'de sorumluluk üstlenmeye ve öncülük etmeye hazır olduğunu açıkladı. Türkiye, savaşın genişlemesini engellemeye yönelik uyarılarda bulunurken, müzakere sürecine de destek veriyor.

Türkiye, Ukrayna'da savaşın sonlanmasının ardından tarafların mutabık kalacağı bir barış anlaşması temelinde sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili, Karadeniz'de başka ortakların da katılımıyla deniz alanında sorumluluk üstlenmeye ve öncülük etmeye prensip olarak hazır bulunuyor.

Karadeniz'de 28 Kasım'da ticari gemilere düzenlenen saldırıların ardından bilgi alınan Türk diplomatik kaynaklara göre, savaşın kendi sahillerine doğru genişletilmesine ve Karadeniz sathına yayılması riskine karşı uyaran Türkiye, yalnızca ilgili aktörler tarafından değil, dünyadaki hiçbir ülke tarafından Karadeniz'in güvenliğinin tehdit edilmesine izin vermeyeceğini vurguluyor.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik müzakere sürecini güçlü bir şekilde desteklerken, her türlü barış anlaşmasıyla ilgili olarak sadece Rusya ve Ukrayna'nın nihai kararı alma hakkı olduğunu belirtiyor.

Savaşın başından beri Karadeniz Tahıl Girişimi, taraflar arasında esir takasının sağlanması gibi önemli konularda uzlaşı sağlanmasına öncülük eden Türkiye, savaşın sonlandırılmasına öncelik atfediyor.

Savaş farklı şekillerde hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya zarar verirken, iki tarafla da irtibatı bulunan nadir ülkelerden biri olan Türkiye, barışa giden süreçte her türlü desteği sağlamaya hazır bulunuyor.

Savaşın sonlanmasının ardından tarafların mutabık kalacağı bir barış anlaşması temelinde sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili olarak ise Türkiye, Karadeniz'de başka ortakların da katılımıyla deniz alanında sorumluluk üstlenmeye ve öncülük etmeye prensipte hazır olduğunu teyit ediyor.

Türkiye'nin Avrupa'nın savunmasına katkısı

Kaynaklara göre, Türkiye Avrupa'nın savunmasında büyüklüğü ve kapasitesiyle önemli bir rol oynuyor.

NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve NATO harekat ve misyonlarına en büyük ikinci katkıyı sağlayan ülke olan Türkiye'nin, 7 milyar dolardan fazla değerde savunma sanayi ürünü ihraç ettiği de hatırlanıyor.

Bunu mümkün kılan Türk savunma sanayisinde 100 bin kişi istihdam ediliyor.

Bu konumdaki bir ülkenin girişimlerin dışında bırakılması kendi savunma yapısını oluşturmaya çalışan Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarına da hizmet etmiyor.

NATO'nun genişlemesi

Türkiye, NATO'nun genişleme politikasının Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 10. maddesine dayandığını ve buna göre herhangi bir katılımın aynı zamanda mevcut üyelerin güvenliğine katkı sağlayacağının düşünülmesi halinde yeni katılımların mümkün olabileceğini hatırlatıyor.

Buna göre, eğer mevcut üyeler yeni bir genişlemenin mümkün olmadığını düşünüyorsa, buna da saygı duyulması gerekiyor.

Türkiye, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana, Ukrayna'nın bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine yönelik desteğini devam ettiriyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.