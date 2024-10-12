Üye Girişi
Haberler

Türkiye-Karadağ Maçında Yasadışı Bahis ve Güvenli İnternet Farkındalık Çalışması

Türkiye-Karadağ Maçında Yasadışı Bahis ve Güvenli İnternet Farkındalık Çalışması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da oynanan Türkiye-Karadağ futbol maçı sırasında, SİBERAY programı kapsamında yasadışı bahis ve güvenli internet kullanımı ile ilgili farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Stadyum çevresinde afişler asılırken, 4500 taraftara broşürler dağıtıldı.

Samsun'da, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye- Karadağ arasında oynanan maçta SİBERAY programı kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Maç günü stadyum çevresi ile seyirci giriş kapılarına "Yasadışı bahis ve SİBERAY konulu afişler asıldı, taraftarlara da broşür dağıtıldı.

Ayrıca tribün girişlerinde yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşık 4 bin 500 kişiye ulaşılan çalışmada taraftarlar hem yasa dışı bahis hem de internetin güvenli kullanımı hakkında bilinçlendirildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel

Teknoloji Güvenlik Karadağ Türkiye Güncel Futbol samsun Sağlık Spor

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Hükümetin yeni vergi paketi CHP lideri Özel'i küplere bindirdi

Yeni vergi paketi Özgür Özel'i küplere bindirdi
Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.