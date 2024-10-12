Türkiye-Karadağ Maçında Yasadışı Bahis ve Güvenli İnternet Farkındalık Çalışması
Samsun'da oynanan Türkiye-Karadağ futbol maçı sırasında, SİBERAY programı kapsamında yasadışı bahis ve güvenli internet kullanımı ile ilgili farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Stadyum çevresinde afişler asılırken, 4500 taraftara broşürler dağıtıldı.
Samsun'da, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye- Karadağ arasında oynanan maçta SİBERAY programı kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Maç günü stadyum çevresi ile seyirci giriş kapılarına "Yasadışı bahis ve SİBERAY konulu afişler asıldı, taraftarlara da broşür dağıtıldı.
Ayrıca tribün girişlerinde yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Yaklaşık 4 bin 500 kişiye ulaşılan çalışmada taraftarlar hem yasa dışı bahis hem de internetin güvenli kullanımı hakkında bilinçlendirildi.