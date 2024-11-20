(ANKARA)- Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grupta konuk olduğu Karadağ'a 3-1 mağlup oldu

Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 'ta Karadağ'a konuk oldu. Niksic City Stadium'da saat 22.45'te başlayan maçta İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder'in düdük çaldı.

Nikola Krstoviç'in attığı golle Karadağ 29. dakikada 1- 0 öne geçti. 37. dakikada Kenan Yıldız'ın golüyle Türkiye beraberliği yakaladı ve durumu 1-1 yaptı. Nikola Krstoviç 45. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve Karadağ skoru 2-1 yaptı. 73. dakikada Nikola Krstoviçhat trick yaparak takımının 3. golünü kaydetti ve durumu 3-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Türkiye Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek için Play- off oynayacak.