Türkiye Kamu-Sen Yönetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyarette Bulundu

Türkiye Kamu-Sen yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini ileten Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaş zamlarının belirlenmesini umutla beklediklerini ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Işıkhan ile kamu görevlilerinin gündeminde olan önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, Işıkhan'a talep ve beklentilerini ilettiklerini vurguladı.

Yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi, 2 milyon memur emeklisi ve bunların aileleriyle birlikte yaklaşık 30 milyon kişinin haziran ayı enflasyonunun ardından belirlenecek memur maaş zamlarını büyük bir umutla beklediğini aktaran Kahveci, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemizde enflasyon rakamları bütün dünyayla birlikte hızla yükselmiş, çalışanlarımızın alım gücü düşmüş, yaşam maliyeti yükselmiş, ücretler reel olarak gerilemiştir. Bütün bu olumsuzluklardan en fazla etkilenenler ise hiç kuşkusuz ki uzun zamandan beri enflasyon hedefine göre belirlenen maaşlarla geçinmek zorunda kalan memurlarımız olmuştur. Gerek asgari ücrete gerekse kamu işçilerine yapılan maaş artışları sonucunda kamu görevlilerimiz ülkemizin en düşük maaş alan kesimi haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 11 Mayıs 2023 günü en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği yönündeki açıklamaları, asgari ücret düzeyinde maaş alan kamu çalışanlarını umutlandırsa da o günden bugüne ekonomide yaşanan gelişmeler, yapılacak bu artışın da kamu çalışanlarının zararını telafi etmeye yetmeyeceğini göstermektedir."

"Bayram ikramiyesi beklentisini bir kere daha yineledik"

Kahveci, memurlara seçim döneminde vadedilen zammın döviz ve altın fiyatlarındaki artışlar karşısında daha yapılmadan eridiğini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"22 bin lira alım gücü bakımından 11 Mayıs'tan bugüne 281 dolar, 253 avro ve 3,7 gram altın kaybetmiştir. Hal böyle olunca henüz belirlenmemiş maaşlar dahi erimeye devam etmektedir. Bu gerçekler dikkate alındığında Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz, en düşük dereceli memur maaşının 22 bin liraya yükseltildikten sonra, üzerine 2023 ikinci dönem zammı olan yüzde 6 ve gerçekleşecek enflasyona göre ortaya çıkacak enflasyon farkının uygulanması, buna ek olarak da refah payı verilmesi yönündedir. En düşük dereceli memur maaşına yapılacak bu artışların aynı şekilde bütün kamu çalışanlarına da yansıtılması, yaşadığımız sürecin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu taleplerimizi ve gerekçelerimizi yaptığımız görüşmede Sayın Bakan'a da ilettik. Milyonlarca vatandaşımızın umutla bu açıklamayı beklediğini hatırlattık. Memurlarımızın bayram ikramiyesi beklentilerini bir kere daha yineledik."