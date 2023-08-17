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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Memur ve memur emeklisine 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 teklifi...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Memur ve memur emeklisine 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 teklifi önerildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Memur ve memur emeklisine 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 teklifi önerildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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