Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Memur ve memur emeklisine 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 teklifi...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Memur ve memur emeklisine 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 teklifi önerildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Memur ve memur emeklisine 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 teklifi önerildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel