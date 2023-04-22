Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Geylan'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 23 Nisan'ın anlamını hafızalarında muhafaza ederek, devletin ve milletin ali menfaatlerini göz önünde tutarak, kurtarıcı ve kurucu iradenin yolundan ilerleyerek "Türk Yüzyılı" ülküsünü hep birlikte inşa...

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 23 Nisan'ın anlamını hafızalarında muhafaza ederek, devletin ve milletin ali menfaatlerini göz önünde tutarak, kurtarıcı ve kurucu iradenin yolundan ilerleyerek "Türk Yüzyılı" ülküsünü hep birlikte inşa edeceklerini bildirdi.

Geylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla inşa ettiği geleceğinin, milli egemenliğinin ve topyekun istikbal mücadelesi zaferinin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yıl dönümüne erişmenin gururunun yaşandığını belirtti.

Türk milli tarihinde önemli bir dönüm noktasını ifade eden 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin mücadelesiyle her güçlüğü yenebileceğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Talip Geylan, şunları kaydetti:

"Bu müstesna ve mümtaz günün anlamını milli hafızalarımızda muhafaza ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en büyük iftiharı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılına girerken devletimizin ve milletimizin ali menfaatlerini daima göz önünde tutarak, kurtarıcı ve kurucu iradenin yolundan ilerleyerek Türk Yüzyılı ülküsünü hep birlikte inşa edeceğiz."

Geylan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, temsil heyetini, kurtarıcı ve kurucu iradenin kutlu neferlerini, Türk devletini ve milletini yüceltme ülküsü uğrunda büyük mücadeleler verenleri rahmet ve minnetle andı.