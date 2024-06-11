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Türkiye Kamu-Sen'den Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde tasarruf tedbirleri protestosu

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Türkiye Kamu-Sen üyeleri, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni protesto etti.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni protesto etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, beraberindeki konfederasyon üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de ekonomik gelişmelerin istenilen şekilde olmadığını, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu, çarşı pazarda fiyatların hızla yükseldiğini anlatan Kahveci, kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü, maaşların enflasyon karşısında eridiğini ifade etti.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin kamuda tasarruf etmek yerine kamu çalışanlarının haklarında kesintiler getirdiğini ileri süren Kahveci, tasarrufun belli dönemler için değil, her zaman uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Haklardan kısılarak değil, gereksiz harcamalardan yapılan tasarrufun etkili olacağını biliyoruz." diyen Kahveci, kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelerin, kamu bütçesine katkı sağlamayacağını, aksine olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Özellikle kamuda servis hizmetlerinin kaldırılmasının sorun olduğunu ifade eden Kahveci, "Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ulaşımı zor olan kurumlara erişimi kolaylaştırmak, verimliliği ve etkinliği artırmak ve ulaşım giderlerinden tasarruf etmek amacıyla getirilmiş bir hizmettir. Üstelik binlerce servis sahibi ve çalışanı bu uygulamadan dolayı mağdur olacaktır." şeklinde konuştu.

Kamu görevlilerinin giyim yardımının kısıtlanması, fazla mesailere sınır getirilmesi gibi uygulamaları da doğru bulmadıklarını dile getiren Kahveci, uygulamaya geçildiğinde bu konuları da yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Kamuda çalışan sayısının OECD ortalamasının "oldukça gerisinde" bulunduğunu ileri süren Kahveci, kamuya personel alımını emekli olan kamu çalışanı sayısıyla sınırlamanın, kamu hizmetlerinin kalitesinden, etkinliğinden ve verimliliğinden vazgeçmek anlamına geldiğini savundu.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarının fazla olduğunu, dayanacak güçleri bulunmadığını söyleyen Kahveci, şunları kaydetti:

"İsraftan tasarruf olur, lüksten tasarruf olur, fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz. İhtiyaçtan tasarruf olmaz, emeğin hakkından tasarruf olmaz, alın terinin karşılığından tasarruf olmaz. Söz konusu tasarruf olduğunda ilk başvurulacak yer kamu çalışanlarının haklarını budamak olmamalıdır. Sürekli memurun, emeklinin hakkını nasıl kısarım diye kafa yorulacağına, bir kere de çalışanların beklentilerine yönelik bir düzenleme yapılmalıdır."

Kaynak: AA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Güncel Haberler

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