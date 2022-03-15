Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı

Türkiye Kamu-Sen'in Şubat 2022 fiyatlarıyla yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 878 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 12 bin 671 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Ar-Ge Merkezince TÜİK'in Şubat 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde çalışan bir kişinin açlık sınırı 4 bin 682 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 878 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 12 bin 671 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 447 lira oldu.

"Her ay enflasyon farkı maaşlara yansıtılmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurlara yapılacak yıllık zam oranını dahi aşan bir enflasyonla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Ek zam ve refah payı taleplerinde ısrarlı olduklarını vurgulayan Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu yılın tamamı için memur ve emekli maaşlarına kümülatif yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı ama iki ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 16,4 oldu. Yani daha maaş zammına 4 ay varken memur ve emekliler henüz almadığı zammın bile gerisine düştü. Bu durum mutlak surette telafi edilmeli. Enflasyonun ciddi arttığı bu dönemde mağduriyeti gidermek için altıncı ayı beklemeden her ay ortaya çıkan enflasyon farkının maaşlara yansıtılması ve aylık mahsuplaşma talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz."