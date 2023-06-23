Türkiye Kamu-Sen 31. yılını kutladı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "31 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kamu görevlilerinin grevli, toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katılma haklarını içeren sendikal haklarının kazanılması ve insanca yaşama yetecek düzeyde refah ücretine kavuşması yolunda verdiğimiz mücadeleyi yükselteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, konfederasyonun kuruluşunun 31. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Haziran 1992'de kamu görevlilerinin haklarını korumak ve gözetmek amacındaki "cesur yürekli" memurların, "İlkemiz önce ülkemiz" düsturuyla kurduğu Türkiye Kamu-Sen'in 31. yılını doldurduğunu belirtti.

"Türk memurunun güçlü ve gür sesi, yılmaz savunucusu olarak Türk sendika hareketinde mümtaz bir yer edinmiş olmanın" mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını bildiren Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in kuruluş felsefesine sımsıkı bağlı şekilde ve beslendikleri ana damarın kıymetinin bilincinde sendikal faaliyetleri kararlılıkla yürüttüklerini anlattı.

Kahveci, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Kamu-Sen olarak kurulduğumuzdan beri memur ve emeklilerimizin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için kıyasıya mücadele verdik. Kurumlarımızın daha verimli olması, kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması için çalıştık, fikirler ürettik, öneriler geliştirdik. 31 yıldır çalışma hayatında her türlü ayrımcılığın yok edilmesi ve hakkaniyetli bir yapının kurulması için samimiyetle mücadele eden tek sivil toplum kuruluşu olduk.

31 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kamu görevlilerinin grevli, toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katılma haklarını içeren sendikal haklarının kazanılması ve insanca yaşama yetecek düzeyde refah ücretine kavuşması yolunda verdiğimiz mücadeleyi yükselteceğiz. Bu mücadeleyi verirken milli ve manevi değerlerimizden asla vazgeçmeyecek, ayrımcılara, bölücülere, gizli ya da açık terör destekçilerine asla prim tanımayacağız."

Başta kurucu Genel Başkan Ali Işıklar olmak üzere kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Kamu-Sen camiasında yer alanlara teşekkür eden Kahveci, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.