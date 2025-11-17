"Türkiye Kadın Girişimciler Zirvesi" İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi

İş Kadınları Girişim Derneğinin (İŞKAGİD) "Türkiye Kadın Girişimciler Zirvesi" İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) yapıldı.

Rektörlük Binası Doktora Salonu'ndaki zirvenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu mekanın çok önemli olduğunu söyledi.

İÜ'nün yıllarca antidemokratik uygulamalara ev sahipliği yaptığını dile getiren Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, milletimizin verdiği destekle, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle birlikte üniversitemiz de sivilleşti ve demokratikleşti. Bugün hanımefendiler olarak siz de bu etkinliği bundan dolayı yapabiliyorsunuz." dedi.

Vali Gül, 1935'te kadınların 17 milletvekiliyle TBMM'de temsil edildiğini aktararak, şu anda Meclis'te yaklaşık yüzde 20 oranında kadınların bulunduğunu kaydetti.

Bu durumun kadınların önündeki engelleri açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekibinin başarısı olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti.

"Kadınların önündeki engeller kalktı. Kadınlar çalışkanlığıyla, mücadelesiyle her yere gelebilirler. Sizlerin burada olmanız, toplumsal hayatta yer almanız, gayretinizle, çalışkanlığınızla aslında bir iradeyi gösterir. Türkiye'nin normalleşmesiyle birlikte önümüzde de bir engel yok. Bizler il valisi olarak 7/24 sizlerin hayırlı hizmetlerinizin yanında olacağız."

"Kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız kalkınma olmaz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul Üniversitesi'ni kurmasının bilime ve akla verdiği önemi gösterdiğini anlattı.

Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı seçilmekten onur ve gurur duyduğunu kaydeden Şahin, "Cumhurbaşkanımızın çok güzel sözü var. 'Kadına karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir.' diyor. Kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız kalkınma olmaz. Toplumun yarısının aklını yok sayamayız." diye konuştu.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da arzularının toplumun bilimle buluşması olduğunu belirtti.

Üniversitede kadın öğretim üyelerinin yaptığı çalışmaları anlatan Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) yaşam boyu eğitimi öncelediğini belirtti.

Rektör Zülfikar sahada kendilerini yenileme, yeniden geliştirme ve yeni alanlara yelken açabilme arzusundaki kadın girişimcilere olanak sağladığını da kaydetti.

İŞKAGİD Kurucu Başkanı Arzu Özkaya da cesaretin, üretimin, liderliğin ve dayanışmanın ortak bir dilden konuşulduğu bir zirveyi hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özkaya, "Bizler, sosyal sorumluluk alanında kız çocuklarını eğitim desteği sağlıyoruz. Köy okulunda kütüphane projemizle kütüphane kuruyoruz. Köy okullarının bahçelerine fidan dikimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından " Türkiye'nin başarılı kadın liderleri, kadın girişimcilerin başarı öyküleri" başlıklı panel yapıldı.

Zirvede kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik politikalar, sürdürülebilir üretim modelleri ve Türkiye ekonomisinde kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak adımlar ele alındı.