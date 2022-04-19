Türkiye K.Irak'tan Doğalgaz mı Tedarik Edecek?
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Türkiye'nin eski Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen, Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak isteyen Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden doğal gaz tedariki konusunu gündemine almış olmasını olası görüyor.
Türkiye'nin eski Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen, Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak isteyen Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden doğal gaz tedariki konusunu gündemine almış olmasını olası görüyor
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