Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacminin 2022 itibarıyla 5 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek, "Ticaretimizin 2023 yılının sonunda ise 6 milyar dolar sınırını aşacağını öngörmekteyiz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacminin 2022 itibarıyla 5 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek, "Ticaretimizin 2023 yılının sonunda ise 6 milyar dolar sınırını aşacağını öngörmekteyiz." dedi.

Japonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde köprü görevi gören Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) tarafından düzenlenen Japonya-Türkiye İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Japonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini daha da ileri taşımak amacıyla bir araya geldiklerini ve her iki ülkenin de birbirinin kültürel zenginliğine duyduğu ilginin, tarihsel bağların ve karşılıklı saygının geleceğe dair umutların artmasına zemin oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Japonya arasında karşılıklı dostluğun, sempatinin, güvenin çok yüksek olduğunu vurgulayan Bolat, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler alanında hiçbir zaman kayda değer bir ihtilafın dahi vuku bulmadığını, karşılıklı saygı ve dostluk temelinin daima hakim olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin ardından, Japonya hükümeti ve halkının gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Bolat, depremden zarar gören şehirlerin yeniden inşası ve ekonomilerinin canlandırılması için Japonya ile iş birliğini çok boyutlu olarak devam ettirmek istediklerini söyledi.

"Yeni Yüzyılda Yeni İş Birlikleri" temalı Türkiye-Japonya İş Forumu'nun, ticaret ve yatırım alanında daha fazla fırsat arayışını simgelediğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede her iki ülkeden 250'ye yakın iş insanının burada bir araya gelmesi, yeni sektörleri ve yeni coğrafyaları da kapsayacak şekilde, yeni iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere burada bir araya gelmeleri çok önemlidir. İnanıyorum ki bu buluşma hem Japon hem de Türk iş dünyası için uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayacak yeni iş birliklerinin temelini atacaktır.

Hükümetimizin kurulduğu üç aydan bu yana geçen süre içinde hemen hemen birçok batılı ülkelerden, Asya ülkelerinden, İslam ülkelerinden çok sayıda ülkelerle bakanlar düzeyinde yaptığımız toplantılar, görüşmeler yeni dönemde Türkiye ile ticaret ve yatırım iş birlikleri konusunda uluslararası düzeydeki büyük ilgiyi ortaya koymaktadır. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kıymetli Japon mevkidaşım Sayın Nishimura ile bu sabah gerçekleştirdiğimiz görüşmemiz ve sonucunda imzaladığımız ortak deklarasyon ile Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atmış olduğumuzu da burada memnuniyetle ifade etmek istiyorum."

"İkili ticaretin daha dengeli bir yapıya kavuşturulmasına öncelik vermeliyiz"

Bakan Bolat, Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacminin 2022 itibarıyla 5 milyar dolar seviyesini aştığını ve ticaretin, bu yılın sonunda 6 milyar dolar sınırını aşacağını ön gördüklerini belirtti.

Bolat, "Ülkemiz aleyhine dış ticaret dengesindeki açık durumu, ikili ticaretimizin en kısa sürede daha dengeli bir yapıya kavuşturulması noktasında da birlikte çalışmamız ve öncelik vermemiz gerektiğini göstermektedir. Bu noktada belirtmeliyim ki dünyadaki o büyük salgın ve daha sonra bölgemizdeki sıcak savaş ve ardından yaşadığımız deprem sürecinde kısmen duraksayan Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılması noktasında, teknik düzeydeki ekiplerimizin bir araya gelmesi noktasında misafir bakan dostumuzla karar almış bulunuyoruz. Bu çerçevede söz konusu anlaşma ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha dengeli ticaret zeminine oturması konusunda da birlikte gayret gösterme ve çalışma kararı aldık. Bu anlaşmanın Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne yakışır bir şekilde kazan-kazan prensibi temelinde sonuçlanmasını yürekten arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

"Doğrudan yatırımların artmasını bekliyoruz"

Diğer taraftan özellikle 1990'lı yıllarda başlayarak çok sayıda yatırımcının Japonya'dan Türkiye'ye geldiğini ifade eden Bolat, yaklaşık 280 yatırımcının Türkiye'de üretim faaliyetlerinde bulunduğunu aktardı.

Bolat, "Biz de kendilerinin ülkemizde yaptığı bu çalışmalardan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Japonya'nın ülkemizdeki yatırımlarının daha fazla arttırılması konusundaki isteğimizi Japon misafir bakanımıza ilettik. Kendileri de bu konuda gayret edeceğini ifade ettiler. Japonya'nın dünyada yaklaşık 2 trilyon doları bulan yurt dışı doğrudan yatırım portföyü içinde Türkiye'deki payının daha fazla artmasını da gönülden beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

"Türkiye, uluslararası yatırımlar için adeta bir cazibe merkezi niteliğinde"

Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin özel jeostratejik konumu, dinamik ve istikrarlı şekilde büyüyen ekonomisi, gelişmiş beşeri sermayesi, geniş ticaret ağları ve AB ile sahip olduğu Gümrük Birliği sayesinde uluslararası yatırımlar için adeta bir cazibe merkezi konumuna geldiğini vurguladı.

30 milyar doları son 20 yılda olmak üzere ülkede 280 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım stoku bulunduğuna işaret eden Bolat, bu rakamı daha da arttırmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Japonya'nın ise teknoloji, finansman ve inovasyon gücü ile küresel ekonominin en önde gelen aktörlerinden birisi konumunda olduğunu dile getiren Bolat, "Birçoğunuzun, Türkiye ve Japonya'da yatırımları olduğunu veya iş yaptığını biliyoruz. Sizlerin arasındaki sinerjinin, yeni ve inovatif projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyacağına inanıyorum. Bu kapsamda, alternatif enerji teknolojileri, elektrikli araba ekosistemi, alt ve üst yapı projeleri, dijital ekonomi, akıllı şehirler gibi birçok alanda ortak girişimler geliştirebilir, özellikle, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir enerji kaynakları konularında iş birliği yaparak hem ülkelerimizin hem de uluslararası toplumun bu alanlardaki global hedeflerine katkı sağlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

"Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda büyük bir iş potansiyeli ortaya çıkacaktır"

Ayrıca Japon şirketlerinin, Ortadoğu, Orta Asya ve özellikle Afrika bölgelerindeki Türk firmalarıyla iş birliği ve ortak yatırımlar yapmaya istekli olduklarını ve bu noktada başka bir potansiyel iş birliği alanı da bulunduğunu anlatan Ömer Bolat, şöyle devam etti:

"Bunu bu sabahki görüşmemizde misafir Japon bakanımız da ifade ettiler. Bunu işitmekten de büyük bir memnuniyet duyduk. Bu noktada ayrıca savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden imarı konusunda, Türk ve Japon firmaları arasında büyük bir iş potansiyeli ortaya çıkacaktır. Şirketlerimizin bu bölgede iş birliği geliştirebilmeleri için şimdiden harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu noktada düzenleyici kurumlar olarak da Türk hükümeti ve Japon hükümeti olarak yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"10 Ekim'de İzmir'de ikinci bir iş forumu daha düzenlenecek"

Bakan Bolat, Japonya ile Türkiye arasındaki köklü iş birliği ve dostluk ilişkilerinin daha da güçlenmesini çok önemsediklerini vurguladı.

Japonya'nın Türkiye için çok değerli dost ve müttefik bir ülke olduğunu belirten Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem Japon hem de Türk İş insanlarının kültürel zenginliklerimizi, ticaret ve yatırım iş birliklerimizin daha da güçlenmesini çok önemsediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu noktada daha büyük yeni ortak projelerle sizlerin bir arada yeni iş birliklerine zemin hazırlamanızı büyük bir ilgiyle bekliyoruz. Bugünkü Türkiye-Japonya İş Forumu bu hedefe giden yolda çok önemli bir adım ve inşallah yeni dönem için önemli bir dönüm noktası olacaktır. 10 Ekim'de İzmir'de DEİK'in organizasyonuyla ve Japonya İş Federasyonu üyeleri arasında ikinci bir iş forumu da gerçekleştirilecektir. Bu forumun çok başarılı, verimli, hayırlı iş birliklerine vesile olmasını, zemin hazırlamasını cenabı Allah'tan niyaz ediyor, katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Japonya'dan gelen çok değerli bakanımız ve resmi heyetine ve iş insanlarına ve JETRO'ya bir kez daha teşekkür ediyorum."