Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakereleri Devam Ediyor

- Bakan Bolat: "Türkiye- Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması halen müzakere aşamasındadır"

TOKYO - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın müzakere aşamasında olduğunu belirterek, "Anlaşmanın gerçek bir 'kazan-kazan' ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Osaka-Kansai 2025 Dünya Expo çerçevesinde bulunduğu Tokyo'da Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, dün İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Deprem felaketinde can kaybı olmamasından dolaya Allah'a şükrediyoruz, yıkım olmamasından dolayı da seviniyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depreme yönelik tedbirler noktasında hükümetimizin politikaları ve tedbirleri de artarak devam edecek. Japonya ve Türkiye'nin çok ciddi bir iş birliği ve dayanışması bulunmaktadır" dedi.

Her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Bolat, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 101. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Türkiye ve Japonya'nın aynı zamanda birbirini tamamladığına işaret eden Bolat, Japonya'nın inovasyon, ileri teknoloji ve hassas mühendislik alanlarında dünyanın önde gelen aktörlerinden olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması halen müzakere aşamasındadır"

Türkiye'nin Japonya'ya ihracatında 2024 yılı içerisinde kaydedilen yüzde 11,4'lük artışı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Bakan Bolat, "Ticaretimizdeki yapısal dengesizliğin halen önemli bir sorun olarak karşımızda durduğunu ifade etmek isterim. Bu dengesizliği gidermek ve daha sürdürülebilir, karşılıklı faydaya dayalı bir ticaret yapısı oluşturmak konusunda kararlıyız. Bu çabanın merkezinde yer alan 'Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA)' halen müzakere aşamasındadır. Bu anlaşmanın, ticaretin çeşitlendirilmesi ve dengelenmesi, yatırımların artırılması ve gerçek bir 'kazan-kazan' ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz. Müzakerelerin son aşamalarına yaklaşırken her iki tarafın da hassasiyetlerine saygı gösteren ve yeni fırsatların önünü açan bir ortak zemin bulacağımıza olan inancımız tamdır" açıklamasında bulundu.

"Japon yatırımcıları ülkemize daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz"

Halihazırda 275 Japon firmasının Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bolat, Japonya'nın dünya genelindeki 2 trilyon doları aşan doğrudan dış yatırım portföyü içinde Türkiye'nin payının sadece yüzde 0,11 gibi düşük bir seviyede kaldığına işaret etti. Bolat, "Bu nedenle Japon yatırımcıları, Türkiye'nin artan potansiyelini keşfetmeye ve özellikle imalat sanayi, yeşil ve temiz enerji, elektrikli araç ekosistemi, dijital endüstriler ve akıllı şehirler, altyapı ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Üçüncü ülkelerde hayata geçirilen müteahhitlik projelerinde de önemli bir işbirliği alanı oluştuğunu görüyoruz. Ukrayna'nın yeniden imarında çok sayıda Japon şirketlerinin Ukrayna ve Körfez bölgelerinde başarılı projeler tamamlayan Türk müteahhitlik firmalarıyla iş birliği yapma konusunda istekli olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Savaş biter bitmez bu konuda iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Dubai Metrosu, Yeni Doha Uluslararası Havalimanı ve Hamad Havalimanı Genişletme Projesi gibi prestijli çalışmalarda Türk ve Japon firmalarının önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Bolat, Japon firmalarının Türkiye'deki altyapı projelerindeki rolüne de dikkati çekti. Bolat, "Boğaziçi köprüleri, Marmaray Tüneli ve hala devam eden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü rehabilitasyon çalışmaları, Japonya'nın ülkemizin kalkınmasına sağladığı kalıcı katkılara sadece birkaç örnektir" şeklinde konuştu.