Üye Girişi
Haberler
İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi

İsrail, Kamışlı Havalimanını vurdu! Alevler Mardin'den görüntülendi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da 'Wadaiko Sai' Japon davul grubunun gösterisi düzenlendi. Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Japon davul grubu "Wadaiko Sai"nin gösterisi, Ankara'nın ardından İstanbul'da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gösteri, Japonya İstanbul Başkonsolosluğunun organizasyonuyla, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. İstanbul'da ilk kez sahne alan grup, iki ayrı gösteriyle sanatseverleri ağırladı.

Programda konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ocak ayından bu yana yaklaşık 200 Japon kültürünü tanıtım etkinliği gerçekleştirdik. Bugünkü gösteri de 100. yıl dönümümüzün son etkinliği." dedi.

Kenichi, Türk Japon ilişkilerinin aslında ilk olarak 1890'da Ertuğrul Firkateyni hikayesi ile başladığını ve 1985'teki İran-Irak savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları uçakları ile tahliye edilmesinin iki ülke arasında yaşanan kayda değer anılardan biri olduğunu anlattı.

Deprem felaketlerinde de her iki ülkenin birbirine yardım ettiğini aktaran Kenichi, bundan sonraki yıllarda da çeşitli etkinliklerle iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Tokyo Üniversitesinde kurulan, "Eğlence yankılanıyor!" sloganıyla faaliyet gösteren ve sadece erkeklerden oluşan profesyonel "Wadaiko Sai" grubu, uluslararası platformlarda büyük performans sergiledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen çok sayıda kültürel etkinlikte sahne alan grup, 35 ülkede yaklaşık 2 bin gösteri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
img

Tel Rıfat komutanı, yeni dönemi işaret etti! Türkiye ile ilgili sözleri dikkat çekici
img

Eski devlet başkanıyla komşu olacak! İşte Esad'ın Moskova'da bundan sonraki hayatı
img

Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao muhtemel 11'ler belli oldu mu? Malmö Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Rüyada kedi yavrusu görmek ne demek? Esad'ın kardeşi Maher Esad kim, ne paylaştı? Serdar Adalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serdar Adalı hayatı ve biyografisi! B1 ehliyeti hangi araçları kullanır? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu? Samsun okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Samsun'da okul yok mu? Rüyada topuklu ayakkabı görmek ne demek? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.